Autogramme

Rapid-Trainer Goran Djuricin geht’s voll an. Er hat in Servus TV über die Krise geredet und ist zum Schluss gekommen: „Wir müssen jetzt wieder die Beine in die Hand nehmen.“

Vielleicht kann man sich auch in die ... Ohren spucken. Das hätte ungefähr die gleiche Bedeutung; und die gleiche Wirkung fürs Rapid-Spiel vermutlich auch.

***

Beim ORF haben viele Mitarbeiter Autogrammkarten, und zurzeit werden auf eBay viele angeboten. Die Händler haben Fixpreise. Innenpolitik-Chef Hans Bürger ist mit 3 Euro und 19 Cent Sofortkaufpreis am teuersten, gefolgt von Christa Kummer (2,59 Euro) und Tarek Leitner (2,49 Euro) ... wobei er „Marek Lietner“ tituliert wird, aber an den langen Sätzen erkennt man ihn. Am günstigsten ist Markus Wadsak vom Wetter mit 1,64 Euro – gleichauf mit Paul Tesarek, Chefredakteur Wien. Da sollte man vielleicht wirklich zugreifen, denn Tesarek ist eine Okkasion, noch vor Kurzem kostete er 2,19 Euro.