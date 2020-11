Aug um Aug

Dank einer Verkettung glücklichster Zufälle durfte ich nun der Verleihung der "Goldenen Roulette Kugel" durch Casinos-Austria-Chef Karl Stoss und einem Vertreter von Gault Millau beiwohnen.

Man ehrt Gastronomen, die sich der Tradition verpflichtet fühlen, ohne im Gestern zu verharren. So saß man also in der Grieskirchner Waldschenke und plauderte. Auch über das Essen. Vereinzelt rief man sich das glorreichste kulinarische Erlebnis in Erinnerung, aber auch die erschreckendste Nahrungsaufnahme war ein Thema.

Diesbezüglich erwähnte Generaldirektor Stoss in allerkleinster Runde einen Besuch in Asien, wo ihm vom Gastgeber ein Sekunden vorher entleibter Hummer serviert wurde, dessen letzter Lebenssaft in einem Glas aufgefangen, zu einem herzlichen wie ehrlichen "Prost" animieren sollte. Ich bin überzeugt, Karl Stoss bewältigte die Situation mit großer Gelassenheit.

Ich selbst wurde einmal mit dem Verzehr von Schafsaugen konfrontiert. Nach außen hin war ich ein Ausbund der Entspannung, nach innen Monza, der Heumarkt und der Vesuv zusammen. Nein, es war umgekehrt. Das tote Auge auf dem Löffel erwachte plötzlich zum Leben, sah mich listig an und befahl einen Würgereflex, dem eine undurchdringbare Kiefertalsperre folgte.

Das Auge blieb unversehrt und auch das zweite, das ihm folgte. Meine Angst, das Schaf wäre ein Zyklop, blieb unbegründet. Nein, Generaldirektor Stoss wäre das nicht passiert und deswegen ist er Generaldirektor und ich nicht.