Ges.m.b.H.: So ein Karl

Es liegt in der Natur der Dinge, im Kreislauf des Lebens, im unabdingbaren Fortschreiten des Alters, dass auch die prominenten Menschen verblöden. Womit wir bei Purzl Klingohr wären. Gerade war ich bei der Präsentation des neuesten LH-Pröll-Buches neben ihm gesessen. Gemeinsam hatten wir ergriffen den Worten der Verlagsleiterin gelauscht, die ich dem Herrn Landeshauptmann übrigens als herausragende Wahlkampfleiterin wärmstens empfehlen würde, hatten dann noch ein wenig über dies, später auch über das gesprochen und gingen unserer Wege. Purzl Klingohr, der so erfolgreiche TV-Produzent, schien zu diesem Zeitpunkt bei guter Gesundheit, er war schlagfertig und aufnahmebereit und nichts schien darauf hinzuweisen, was gleich passieren würde. Nichts ahnend und nur ein wenig unter Druck betrat ich die Toilettenanlage, benutzte sie, ging wieder in den Vorraum und begann meine Hände mit Lysoformseife zu reinigen. In diesem Moment erschienen einige Herren, unter ihnen Purzl Klingohr. Sie verschwanden hinter dem Mauervorsprung und man konnte es nicht nur rauschen hören. Denn plötzlich sagte Herr Klingohr: " Hallo Karl!" . "Jaja" , meinte ich und schwieg, natürlich dachte ich mir meinen Teil. Wieso grüßt mich der gute Mann noch einmal, wir hatten doch gerade das Vergnügen, ist er plötzlich rapide gealtert, geistig verwirrt oder sogar ein wenig gaga? Man kennt diese geriatrischen Gedankengänge und gerade als ich meine Hände in den Dyson-Handtrockner tauchte, erschien plötzlich Karl Merkatz hinter dem Mauervorsprung und schon ein ganz klein wenig später ging mir ein Licht auf.Einladungen, Beschwerden, Hinweise: karl. hohenlohe(at)kurier.at