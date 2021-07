Bruch der Rekorde

Ein Italiener hat den Polen doch noch einen Titel verschafft. Grazie. Polens Fußballer sind schon länger out, die Köche aber sind in. Giancarlo Russo ist seit 1998 in Polen und nun ein Held und nebenbei Chef der "Trattoria Giancarlo" in Krakau. In der Stadt, in der die italienische Nationalmannschaft täglich trainiert, lief Signore Russo zu Höchstform auf. Die größte Lasagne der Welt ist seine Leistung. Zehn Stunden wurde das 4,8 Tonnen schwere Nudelgericht gebacken. Giancarlo, der Italiener von Welt, fühlt sich wohl in Polen. Bilder in seinem Lokal zeugen von seiner Überzeugung. Schon zwei Päpsten hat er die Hand geküsst – das Bild mit dem Polen Johannes Paul II. hat einen Ehrenplatz.Bei der längsten Pizza der Welt hatte Russo aber nicht seine Finger im Spiel. Die haben die Polen ohne italienische Hilfe gebacken. Vor zwei Jahren zauberte die Pizzeria Magillo ein ein kilometerlanges Kunstwerk, in das 3,5 Tonnen Mehl verbacken wurden. Die Pizza Grande vereinte den zerstrittenen Anhang von Cracovia und Wisla, wurde sie doch auf der Wiese zwischen den Stadien der beiden Krakauer Rivalen in die Länge gezogen.