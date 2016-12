Was für ein kreatives Säugetier ist doch der Mensch! Um den Geburtstag eines vor langer Zeit verstorbenen Wanderpredigers nicht zu verpassen, erfand man verschiedenste Arten der Zählhilfe. Vierundzwanzig Halme Stroh in einem Glas, vierundzwanzig Striche Kreide auf der Tür, um sie täglich zu dezimieren. Da der Mensch lieber mehrt, als zu verringern, erfand ein besonders kluger Vertreter unserer Spezies den Adventkalender, dessen Fensterchen man öffnen kann. Die dahinter verborgenen Bildchen wichen der populäreren Schokolade, die Schokolade dem noch populäreren Spielzeug, und seit es für große Kinder en vogue wurde, wieder ein kleines Kind sein zu wollen, scheint es nichts zu geben, mit dem ein Adventkalender nicht befüllt sein kann. Ihren Süßigkeiten-Bedarf decken Sie mit Keksen? Wie wäre es mit einem Adventkalender, der 24 verschiedene Gewürze verbirgt? DDR-Produkte? Marmelade? Protein-Riegel? Deutsche Bier-Spezialitäten? Beauty-Bedarf für den Herrn? Nagellack? Sextoys? Sogar für die Hobby-Kriminalisten gibt es einen Adventkalender: Europol veröffentlicht täglich das Bild eines abhanden gekommenen Schwerverbrechers, dem man so gern ein Weihnachtsfest im Kreise seiner inhaftierten Brüder ermöglichen würde. Sogar für die Wuffis gibt es mit verschiedenen Leckerli gefüllte Adventkalender, um die Wartezeit zu verkürzen, bis Hund endlich das Christkind verbellen darf. Am besten gefiel mir jedoch der selbstgebastelte Adventkalender einer guten Freundin. Eine große Flasche Schnaps, auf die sie statt der Füllstandsangaben 24 Striche gemalt hat – wobei die Abstände zwischen den Strichen immer größer werden, je weiter der Dezember voranschreitet. Der 24. Strich befindet sich mit stolzem Abstand vom Flaschenboden. „Egal, was bis Weihnachten noch passiert“, erklärte die Freundin, „ich bin vorbereitet!“ vea.kaiser@kurier.at



