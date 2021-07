Zweiter Vorname: Verhaltens- originalität!

Warum verreist eigentlich du nie mit mir?“ Der Freund stellte mir die Frage am Telefon. Das Handy war schwer, denn es reiste viel Vorwurf mit. Aber vielleicht auch deswegen, weil es erst (oder schon?) vier Uhr morgens war. Der Freund befand sich auf einer Berliner Polizeistation. Nachdem ihm auf einer Rot-Kreuz-Station in Kreuzberg ein Cut vernäht worden war, das er sich durch den Zärtlichkeitsaustausch mit einem Skinhead in einem Lokal, das dem Begriff Endstation durchaus gerecht wurde, namens „Kumpelnest 3000“ zugezogen hatte.

Man kann davon ausgehen, dass der Freund, dessen zweiter Vorname Verhaltensoriginalität ist, nicht nach einem Kamingespräch über die Syrienkrise an Pfefferminztee in dieser Hütte gelandet war. Wahrscheinlich hatte er noch vorher in einem angesagtem Club versucht, einer Oligarchen-Braut ans Höschen zu gehen. In Anwesenheit des Oligarchen selbstredend, schließlich will man kein Weichei sein. Als leichtes Zwischengericht hatte er möglicherweise einen Ossi-Taxler wegen seines Akzents verarscht. Oder autodidakte Schüttbilder an die Wände der Paris Bar mit einem schönen Fläschchen Bordeaux gemalt. Geld war ja kein Thema im Leben dieses Freundes, er war im Erb-Geschäft und konnte deswegen all seine Unfugs-Reserven auf die Inszenierung seines Lebens verwenden.

Ich dachte daran, dass Freunde auch Rückschlüsse auf einen selbst zulassen. Andere Menschen haben solche, mit denen sie bei einem exquisiten Salzkrusten-Branzino in einem ebensolchen Dachbodenausbau die uninspirierte Stabführung beim Neujahrskonzert oder Rückenprobleme bemurmeln können. Diese Art von Freunden fehlt auf meiner soziologischen Landkarte völlig. Die Antwort auf seine eingangs gestellte Frage lautete: „Weil ich mit dir alt werden möchte und nicht wegen dir.“

