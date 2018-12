Ein gutes Gefühl, eine Frau zu sein

Ein Kleid, drei Frauen, 157 Berührungen.

Diese Woche wurde hierzulande der neue Werbespot eines Softdrink–Herstellers fleißig in den Sozialen Medien geteilt: Er zeigt drei Frauen in brasilianischen Nachtklubs. Das Besondere: Sie tragen ein Kleid mit Sensoren, das Berührungen messen kann. Es soll sichtbar machen, wie häufig Frauen in Klubs begrapscht werden. Innerhalb von vier Stunden kommen die drei Frauen auf 157 Berührungen.

Der Softdrink-Hersteller stehe nämlich für ein Nachtleben voll großer Momente – aber mit Respekt. So wurde im Video der – nicht wirklich offensichtliche – Zusammenhang zwischen Getränk und Kleid hergestellt.