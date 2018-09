Kickls Propaganda kommt durcheinander

Der KURIER hat dieses Schreiben zugespielt bekommen, wir drucken es aber nicht ab, weil wir niemanden gefährden wollen. Aus dem Innenministerium und aus Polizeidienststellen ist zu hören, dass sich viele Beamte einfach nur mehr fürchten. Sie haben Angst vor Disziplinarverfahren, es wird von einem System der Einschüchterung berichtet. Die unverhältnismäßige – um es vornehm auszudrücken – Razzia im BVT hat viele Beamte eingeschüchtert.

Der Innenminister und andere Kräfte in unserem Land wollen nicht akzeptieren, was das Wesen des Journalismus ist. Es ist eben nicht die Verbreitung von Propaganda mittels „Zuckerl“ an die einen Medien und Boykott der anderen. Kickl schafft sich ohnehin seine eigene Medienwelt, indem er mit viel Steuergeld Kamerateams beschäftigt, die sein Wirken auf der Website des Ministeriums oder auf Facebook bejubeln. Gleichzeitig will er verhindern, dass anständige Journalisten einfach ihren Job machen. Auf der Website des berühmten Pulitzer-Preises für besonders guten Journalismus heißt es: „Investigativer Journalismus klärt die Öffentlichkeit auf, indem er Informationen der Regierung und privater Institutionen bekannt macht, die diese sonst unterdrücken würden.“ Die Mächtigen für ihr Tun verantwortlich machen, das müssen freie Medien in einem freien Land. Wer das einschränkt, will die Freiheit einschränken, will in Wirklichkeit ein anderes politisches System.

„Democracy dies in darkness“, heißt der Slogan der Washington Post. Unsere Demokratie darf nicht in einer Dunkelheit sterben, nur weil sich ein Minister zu schwach fühlt, Kritik auszuhalten und offenbar ungeeignet für dieses sensible Amt ist.