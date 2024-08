Kann Kamala Harris gewinnen? Jetzt erst kommt der wahre Härtetest

Der Weg bis zum Urnengang am 5. November ist noch weit und der Sieg für das jetzt so gefeierte Demokraten-Duo längst nicht in der Tasche. Dafür reichen keine bundesweiten Umfragen, die für die Ex-Staatsanwältin aus Kalifornien mittlerweile einen kleinen Vorsprung vor Donald Trump ausweisen.

Jetzt erst kommt der wahre Härtetest.

Gemeint sind dabei nicht die rüden Angriffe aus dem Trump-Lager. Bösartige Attacken unter die Gürtellinie gehören in den USA zur Wahlkampfkultur. Dass der Ex-Präsident Harris wahlweise als „dumm“, „verrückt“, „linksradikal“ oder „nicht echt schwarz“ beschimpft, regt unter den Demokraten kaum jemanden auf.

Im Gegenteil, die Harris-Anhänger sehen in Trumps Wüten pure Hilflosigkeit: Seine Beleidigungen gehen ins Leere, ein Rezept gegen die elektrisierende Wirkung des fröhlichen Harris-Stils hat der Ex-Präsident noch nicht gefunden.

Wo aber liegt die wahre Achillesferse der Präsidentschaftskandidatin? Jubel bei Harris’ wichtigster Rede beim Parteitag der Demokraten in Chicago ist und war Kamala Harris sicher. Sehr viel schwieriger wird da schon ihr TV-Duell gegen Trump im September werden.

Die Inflation, die Migration

Doch das Wichtigste: Will sie die erste Präsidentin der USA werden, muss sie das Herzland Amerikas erreichen. Die Menschen im mittleren Westen, die über viel zu hohe Lebensmittelpreise stöhnen und sich kaum noch die Miete leisten können. Die um ihre Jobs und ihren hart erkämpften Wohlstand fürchten und ein Ende der illegalen Zuwanderung sehen wollen. Sie, die Menschen in der geografischen und politischen Mitte Amerikas, werden den Ausschlag geben, wer ins Weiße Haus einzieht.