Justiz darf nicht nach Kickls Pfeife tanzen

Das Konvolut fuhr schwerste Geschütze auf: Das Innenministerium sei „eine kriminelle Organisation nach Art der italienischen Mafia“. Und sah die Staatsanwaltschaft „quer durch das Strafgesetzbuch“ gefordert – von „Diebstahl, Veruntreuung, Betrug“ über „Geldwäsche“ bis zu „sexueller Gewalt“. Als Beleg angeführt werden vorwiegend anonyme Hinweise von Insidern; als Beweismittel eine Hausdurchsuchung empfohlen. Der Autor wollte auch deshalb anonym bleiben, weil die Täter „auch vor Mord nicht zurückschrecken“.

Das Papier war seit Mai 2017 nicht nur in der Justiz, Redaktionen und bei Parteien in Umlauf. Gerüchte über Missstände im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) gab es immer wieder. Sowohl Justiz, Medien als auch politische Konkurrenten kamen in dem Fall aber unabhängig voneinander zu dem Schluss. Das, was hier vorliegt, reicht aber weder für eine Anklage, eine Story noch eine Wahlkampagne.

Vieles, was in den Papieren an Korruptionsvorwürfen, Verschwörungstheorien und Sexaffären steht, kochte wenige Wochen nach dem Machtwechsel im Innenministerium neu auf. Und spielt in dem, was Politik und Medien seither als BVT-Affäre beschäftigt, eine tragende Rolle.

Über die Motive, warum ein blauer Minister mit dem Bihänder nach Missständen in einem zuletzt lange schwarz geführten Ressort fahnden lässt, kann nur spekuliert werden. Fakt ist: Diese Woche zogen unabhängige Richter die Notbremse und erklärten die Razzia, mit der die BVT-Affäre ihren Ausgang nahm, für unrechtmäßig.