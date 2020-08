Jurist zu Corona-Gesetzen: „Persönliche Freiheit ist in Gefahr“

Vor wenigen Wochen hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober Mitte März erlassenen Ausgangsbeschränkungen nachträglich für rechtswidrig erklärt. Der Gesundheitsminister habe mit dem generellen Betretungsverbot für den öffentlichen Raum die einschränkenden Vorgaben des Parlaments nicht eingehalten. Zulässig wären Betretungsverbote nur für „bestimmte Orte“ gewesen.

Nun bereitet sich die Bundesregierung auf den Corona-Herbst vor und schärft aus Anlass des VfGH-Erkenntnisses bei der gesetzlichen Grundlage nach. Der vom Gesundheitsministerium ausgegebene Begutachtungsentwurf ist verfassungsrechtlich aber wieder problematisch.

Denn die persönliche Freiheit ist in Gefahr. Geht es nach dem Entwurf, soll in Zukunft nicht nur das Betreten von „bestimmten Orten“, sondern nunmehr auch von „öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit“ per Verordnung eingeschränkt werden können.

Diese Gegenüberstellung weckt Erinnerungen an den „Ostererlass“, durch den Anfang April das Zusammentreffen zu Osterfeierlichkeiten im privaten Rahmen beschränkt werden sollte und der nach starker Kritik schnell wieder in der Schublade verschwand.

Da die „bestimmten Orte“ keine „öffentlichen“ sein müssen, will man sich offenbar die Option erhalten, notfalls auch in die Privatwohnung der Menschen hineinzuregieren. Vor dem Hintergrund des Grundrechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens ist das äußerst problematisch.