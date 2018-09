Journalisten bezahlen, aber nicht kaufen

Auch anständige Medien stehen durch die vielen Informationen im Netz vor großen Herausforderungen. Da wird per Twitter ein Video gezeigt, wo Ausländer beschimpft und gejagt werden. Ist das wirklich in Chemnitz passiert? Wann ? Wurde manipuliert? Im konkreten Fall hat der Staatsanwalt später erklärt, dass es keinen Hinweis auf eine Fälschung gibt, aber seriöse Medien müssen die vielen Quellen, die es nun digital gibt, in Ruhe und noch genauer prüfen. Das alles hat mit „links“ oder „rechts“ nichts zu tun, sondern mit Seriosität.

Hier kommt wieder die Initiative von Sammy Ketz ins Spiel: Medienhäuser brauchen genügend Geld, um professionelle und unabhängige Journalisten arbeiten zu lassen. Das Geld ziehen aber die US-Konzerne ab, derer sich extremistische Politiker besonders gerne bedienen. Die Lage ist dramatisch: Ohne unabhängige Medienhäuser geht die liberale Demokratie schneller zu Ende, als wir heute glauben. Freilich: Manche wollen genau das.