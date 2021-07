Italiens Renzi auf der Überholspur

Matteo Renzi ist ein Sprinter. Erst hat er bei Vorwahlen die Führung seiner Mitte-Links-Partei „ Partito Democratico“ im Sturm erobert. Dann hat er seinen Parteifreund Enrico Letta unelegant abgesetzt und seine eigene Regierung gebildet. Und sofort die spektakuläre Entscheidung: 10 Milliarden Steuererleichterung für alle Einkommen bis 1500 Euro. Das macht für jeden 1000 Euro im Jahr mehr auf dem Lohnzettel. Und zehn Prozent Reduktion der Gewerbesteuer für alle KMUs. Das saß! Renzi redet nicht nur, er handelt. Nächste Etappe des Eilzugs Renzi: die europäischen Partner auf seine Seite ziehen. Mit Frankreichs Sozialisten Hollande gab es einen demonstrativen Schulterschluss: Europa dürfe nicht nur sparen, sondern vor allem in Wachstum und Beschäftigung investieren. Doch dann stand die wichtigste Prüfung an: Angela Merkel. Dass er bei seinem ersten Auftritt am roten Teppich in Berlin seinen etwas zu eng gewordenen Mantel auch noch falsch zugeknöpft hatte, verstärkte seine Aura als „Normalbürger“ – ein menschliches Hoppala, das ihn sympathisch macht.