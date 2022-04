Hoffentlich kein Sommer wie damals

In der Bev├Âlkerung herrscht derzeit jedenfalls wenig Vertrauen, dass das diesmal anders sein wird. Als der gr├╝ne Gesundheitsminister Johannes Rauch die Lockerungen verk├╝ndete, deutete er nur vage an, dass im August und September Auffrischungsimpfungen empfohlen werden k├Ânnten, weil im Herbst wieder eine Welle erwartet werde. Was das genau bedeutet, wurde offengelassen. Dabei ist das Impfen abgesehen von klaren Regeln der Schl├╝ssel f├╝r einen ruhigeren Herbst. Offen bleibt die Frage, wie die Menschen zu einem weiteren Stich bewegt werden k├Ânnen. Die Impfpflicht als kraftvolles Steuerungsinstrument f├Ąllt aus, weil sich die Regierung wohl nicht mehr getraut, diese Flanke aufzumachen. Die Menschen nur mit neuen Kampagnen und Testimonials ├╝berzeugen zu wollen, ist auch keine L├Âsung. Das hat bisher nicht wirklich funktioniert und ist als Einzelma├čnahme eher in die Kategorie Alibi-Aktion und Fehlinvestition einzuordnen. So eine Kampagne kann letztlich nur der ├ťberbau daf├╝r sein, dass man sich viel gezielter mit den Impfgegnern auseinandersetzt. Das ist eine sehr diffizile Kleinarbeit, weil sich der Konflikt durch alle Gesellschaftsschichten zieht, wie etwa zu Ostern der Konflikt zwischen Kardinal Christoph Sch├Ânborn und dem St. P├Âltner Bischof Alois Schwarz ├╝ber den Umgang mit Impfverweigerern deutlich gemacht hat.

F├╝r diesen harten Weg m├╝ssen viele Register gezogen werden, vor allem an der Basis. Er kann aber nur jetzt gegangen werden, da die niedrigeren Corona-Zahlen dem Thema die Gereiztheit genommen haben. Dem Gesundheitsministerium wird au├čerdem nicht erspart bleiben, sich genauer mit der ├ärzteschaft auseinanderzusetzen. Dass bei der ├ärztekammerwahl die impfkritische MFG-Fraktion mitmischt, gew├Ąhlt wird und sich in einem Bundesland sogar als K├Ânigsmacherin f├╝r einen Pr├Ąsidenten pr├Ąsentiert, ist ein Alarmzeichen. Und wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum in bestimmten Regionen die Impfquote so niedrig ist.