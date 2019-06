Hochgejazzt und niedergemacht

Was ist da los? Da hat Europa grad die monatelang hochgeschriebene Gefahr der rechtspopulistischen Übernahme abgewendet. Und dann stürzt ein Land nach dem anderen in die Krise: In Österreich wird Ende September gewählt. In Deutschland wohl auch bald, die Große Koalition ist am Ende. Die Briten haben (k)eine Premierministerin und jede Menge politisches Chaos. Die Griechen wählen, die Tschechen protestieren ihren Premier weg, und Italiens Regierungschef ist eine Marionette seines Innenministers, der ebenfalls Wahlen will.

Jetzt lassen sich politische Krisen selten über einen Kamm scheren. Oft aber haben sie schon mit den handelnden Personen und den Erwartungen in sie zu tun – gerade in Zeiten der vermeintlichen Superstars auf dem politischen Parkett. Tschechiens Anti-Establishment-Messias hieß vor Kurzem noch Andrej Babiš, nun ist er entzaubert. Wer redet heute noch von Beppe Grillo und seinen Fünf Sternen, die Italien in eine bessere Zukunft leuchten sollten? Auch Alexis Tsipras – mit dem politischen Scharlatan Yanis Varoufakis einst Held nicht nur der griechischen Linken – ist bald weg vom Fenster. Gerade noch Emmanuel Macron trotzt den Gelbwesten in seinem Land, aber der Lack des französischen JFK ist ab.