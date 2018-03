Hey, hast Du Sand im Kopf?

Aber gegen das Knirschen ist kein Kraut gewachsen. So machen sie sich auf zur ersten Stunde. In der Psychotherapie ist Spannungsregulation das zentrale Thema. Stefan lernt schrittweise, seinen Körper wahrzunehmen. Wo ist Anspannung wichtig und wo Entspannung? In welchen Situationen steigt die Spannung? Womit kann ich mich am besten los lassen?

Die Mutter arbeitet mit und beobachtet ebenfalls, wie Stefan mit Spannungen umgeht. Sie bietet ihm in druckvollen Situationen Beruhigung an. Sie macht ihm z.B. etwas zu trinken und verschafft ihm eine Pause, wenn sie merkt, dass seine Spannung hoch wird, oder sie hält ihm eine Zeit lang seine kleinen Geschwister vom Leib. So lernt Stefan Schritt für Schritt, besser mit seinen Spannungen umzugehen.

Kinder brauchen Hilfe, wenn sie mit ihrem Alltag und mit sich selbst nicht mehr zu Recht kommen. Am häufigsten treten Angstzustände auf, gefolgt von depressiven Leiden. Bei Burschen gibt es mehr Selbstverletzungen und Probleme mit Impuls kontrolle, Mädchen sind von Angst häufiger betroffen, besonders gefährdet mit Essstörungen.

Diese Symptome weisen natürlich alle auf ge sellschaftliche Bedingungen, Ursachen und auch Fehlentwicklungen hin. Aber trotzdem: 14 Pro zent der Kinder in Ös terreich brauchen therapeutische Hilfe bei Depression, Angstzuständen, Trauer oder traumatischen Erlebnissen. Kostenlose Psychotherapie für betroffene Kinder gibt es aber viel zu wenig. Besonders schwierig ist das besonders außerhalb der Ballungszentren am Land.