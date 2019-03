Herr Kickl muss sich entschuldigen

"Es ist sehr angenehm, wenn ich hier hinunterschaue, das ist so, wie ich mir das wünsche": Also sprach Herbert Kickl. Nein, solche Worte wählte er nicht im Parlament, sondern bei den sogenannten Verteidigern Europas im Oktober 2016 in Linz, damals noch als FPÖ-Generalsekretär. Kickl wusste, dass er da zu Rechtsextremen aus ganz Europa sprach, auch zu Vertretern der rassistischen Identitären Bewegung. Denn er beschimpfte Medien, die diesen Auftritt und seine mangelnden Berührungsängste zu den Verächtern der Demokratie kritisiert hatten. Über das Hohe Haus sprach Kickl damals auch. Dort müsse man zu "dauerbetroffenen mieselsüchtigen Gestalten" sprechen. Herr Kickl ist jetzt Innenminister der Republik Österreich. Er ist verantwortlich für die Sicherheit aller Staatsbürger. Da ist er auch verantwortlich dafür, diejenigen zu beobachten, die diesen Staat gefährden oder zerstören wollen, egal, ob sie Islamisten oder Rechtsextremisten sind. Aber wenn er sich nicht für solche Äußerungen entschuldigt, dann hat er nicht die nötige Distanz zu einer dieser beiden Gruppen.

Auch Vizekanzler Strache ist uns noch eine Stellungnahme schuldig. Die Identitären waren für ihn vor Kurzem noch "friedliche, junge Aktivisten", so schrieb er auf Facebook. Das ist ihm heute peinlich, aber da muss er schon erklären, wie er dazu kam.

Es tauchen jetzt vermehrt Fotos von FPÖ-Politikern mit Identitären und anderen Rechtsextremisten auf, und zwar keine Zufallstreffen wie es dem Bundespräsidenten passierte. Das ist aber nur die äußerliche Erscheinung einer inhaltlichen Nähe. Denn FPÖ-Vordenker Andreas Mölzer hat von "Umvolkung" vor vielen anderen gesprochen. Jetzt spricht er von "Ethnomorphose", aber nicht um seine Bildung in Altgriechisch zu beweisen. Das ist dasselbe wie der "große Austausch", von dem der Franzose Renaud Camus vor einigen Jahren schrieb – dahintersteckt ein rassistisches Konzept eines "reinen Volkes". Die Identitären vertreten das, und manche in der FPÖ ebenfalls.