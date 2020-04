Hat die Kirche ihre Chance genutzt?

Pro

60 Prozent der Österreicher ist in der Corona-Krise die Kirche nicht (positiv) aufgefallen. Werden in Österreich als Kirche nur Stellungnahmen der katholischen Bischöfe wahrgenommen? Denn die Kirchen sind im Einsatz. Bei der Wiener Caritas haben sich über 3.200 freiwillige Helfer gemeldet. Gemeinden, Organisationen, Ordensgemeinschaften begleiten Kranke, Trauernde, Arbeits- und Obdachlose, Flüchtlinge. Auch den eher steril anmutenden Richtlinien aus Rom für die Gottesdienste der Karwoche und zu Ostern haben die Diözesen in ideenreichen Materialien Leben eingehaucht, damit die Gläubigen daheim feiern können. Es wäre schön, wenn dies mehr Medien rezipierten.