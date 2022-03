Hamstern als Brandbeschleuniger

Österreichs Lebensmittelindustrie ist dieser Tage nicht so gut auf die ungarische Politik zu sprechen. Schließlich hat das Nachbarland gerade Exportbeschränkungen, etwa für Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Sojabohnen oder Sonnenblumenkerne, verhängt. Der ungarische Staat hat nämlich beschlossen, dass er sich zumindest bis Mitte Mai ein Vorkaufsrecht auf diese Rohstoffe genehmigt. Ganz nach der in der EU gelebten Tradition: „Jeder ist sich selbst am nächsten.“