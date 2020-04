Hammer, Tanz – und Inszenierung

Jetzt ist’s dann aber langsam gut. Nein: Gut ist natürlich noch nichts. Aber in der sechsten Woche des Corona-Ausnahmezustandes zeichnet sich ab: Österreich hat die pandemische Verbreitung des garstigen Virus verhältnismäßig gut überstanden, fürs Erste. Mit weniger als 2.800 aktuell Erkrankten, gut 11.700 Genesenen stehen wir, trotz 500 Verstorbener, im internationalen Vergleich sehr gut da. Das ist ein Verdienst der Regierung, die schnell zu rigorosen Maßnahmen gegriffen hat; und ein Verdienst der Bevölkerung, die sich diese Maßnahmen lammfromm gefallen ließ, pardon: mitgetragen hat. Theorien, dass der Corona-Höhepunkt nach sieben, acht Wochen so oder so, egal mit welchen Maßnahmen, überwunden wäre, sind nicht beweisbar. Wie fast alle anderen Theorien auch nicht. Egal: Wir dürfen die ersten Schritte in Richtung Normalität gehen ...