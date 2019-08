Glauben heißt nicht wissen

Es ist nur ein Gedankenspiel: Stellen wir uns vor, wir wachen eines Morgens auf, und irgendwer hat das Internet geklaut. Das Netz ist weg. „Keine Verbindung möglich.“ Die Welt offline. Für immer.

Wir wissen: Energieversorgung, Spitäler, Finanz- und Flugverkehr, alles stürzte in heilloses Chaos. Aber irgendwie würde die Welt auf Notbetrieb schalten – fürs Überleben findet sich schon eine Lösung.

Aber wo findet sich dann unser Wissen?

Es ist ein Lamento, das sich von Generation zu Generation tradiert: Die Allgemeinbildung, das Wissen nehmen ab. Seht nur, was an Schul- und Studienabgängern in die Wirtschaft geschwemmt wird, können keinen geraden Satz, heißt es dann. Der Konter lautet: Die Fertigkeiten, die heute gefragt sind, sind andere als früher, Lösungs- und Alltagskompetenz lauten die Stichworte. Mit auswendig gelernten Versen von Schiller oder den Daten der Gründung Roms und der Issos-Keilerei hüpft man nicht mehr weit. Sie belegen unnötig Platz im cerebralen Aktenschrank und lassen sich ohnehin nachschlagen – im Netz.