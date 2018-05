Geistbewegt

Zum Ausdruck kommt auch sein Sinn für Humor, den man – bei aller Not dieser Welt – keinesfalls verlieren darf: Nach dem allgemeinen kirchlichen Morgengebet schließt Franziskus täglich eine Bitte des hl. Thomas Morus an: „Herr, du hast mir die Verdauung geschenkt, schenke mir auch etwas zum Verdauen!“

Sein unermüdliches Eintreten für eine Kultur der Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit gegen alle Fehlformen des oberflächlichen Konsumismus und der Wegwerfgesellschaft richtet den Blick auf die Schöpfung – ist es doch unser aller Aufgabe, sie zu schützen und zu retten. Ebenso regt er eine Kultur des Miteinanders an, gerade in der Familie. „Hast du heute schon mit deinen Kindern gespielt, dir zumindest am Wochenende dafür Zeit genommen?“ fragt der Seelsorger Franziskus in der Beichte junge Eltern.

Wim Wenders gelingt es mit diesem Film, den geistbewegten, leidenschaftlichen und, ja, auch zärtlichen Menschen hinter dem Reform-Papst mit wunderbaren Filmsequenzen herauszustreichen. Diskussionseinwürfe über die Qualität seiner Theologie wirken da wie überhebliche Haarspaltereien und sind höchst verzichtbar.

Meine Filmempfehlung ab 14. Juni: Höchst gefährlich – Sie können zu Tränen gerührt werden und ein Papst-Fan werden, falls Sie es nicht eh schon sind.

Der Autor ist Dompfarrer zu St. Stephan: dompfarrer@stephansdom.at