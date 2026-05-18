Vor Magyar-Besuch: Ungarns Weg nach Europa verläuft durch Österreich

Die neue Regierung in Budapest will das Land außenpolitisch neu ausrichten – weg von Moskau, hin zu Europa. Das soll sich auch in den ersten Auslandsbesuchen des neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar zeigen: Zunächst reist er nach Warschau, dann weiter nach Wien. Zwischen Ungarn und Polen bestanden immer enge Beziehungen, die erst infolge der unterschiedlichen Positionen zum Ukrainekrieg unter Orbán einen Tiefpunkt erreichten. Magyars Polen-Reise ist daher eine klare politische Botschaft: Ungarn will mit der bisherigen prorussischen Linie brechen.

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Dennoch ist Magyars Besuch in Wien aus einer mitteleuropäischen Perspektive noch wichtiger. Die neue ungarische Außenpolitik will Mitteleuropa wieder ernst nehmen. Magyar machte bereits nach seinem Wahlsieg deutlich, dass er die Beziehungen insbesondere zu Österreich vertiefen möchte. Mit Österreich bestehen zudem keine historisch belasteten Streitfragen wie etwa mit der Slowakei aufgrund der Beneš-Dekrete. Österreich verkörpert vieles, was die Ungarn während des Kommunismus und teilweise auch danach am Westen beneideten: Wohlstand und Freiheit. Politico sprach bereits von einer „Wiederbelebung der österreichisch-ungarischen Monarchie“. In Österreich mag das anachronistisch klingen, in Teilen Ostmitteleuropas wird die habsburgische Vergangenheit jedoch zunehmend positiv betrachtet. Auch in Ungarn erinnert man sich heute vor allem an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbruch zwischen 1867 und 1918. Gleichzeitig trat in Ungarn immer wieder eine nationalistische Linie hervor. Auch in den vergangenen 16 Jahren war in Budapest eine Regierung an der Macht, die eine Vertiefung der europäischen Integration blockierte – ähnlich wie ihre Vorgänger in der Habsburgermonarchie, wenn es darum ging, den österreichischen Kaiserstaat zu einer echten Föderation weiterzuentwickeln.