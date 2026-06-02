Schluss mit Scheindebatten: Die Klimakrise ist kein Rechenfehler

In den vergangenen Tagen sorgte eine Entscheidung rund um die Klimaszenarien des Weltklimarats für Schlagzeilen. Manche deuteten dies als Beweis dafür, dass die Klimakrise übertrieben dargestellt worden sei oder nun gar an Bedeutung verliere. Doch genau diese Interpretation zeigt, wie leicht wissenschaftliche Detaildebatten für Desinformation genutzt werden können.

Es geht nicht um die Frage, ob der Klimawandel existiert. Darüber besteht in der Wissenschaft seit langem Konsens. Diskutiert wird vielmehr, welche Annahmen für zukünftige Entwicklungen am realistischsten sind und welche Szenarien daher für politische Entscheidungen den größten Nutzen haben. Wissenschaft lebt davon, Erkenntnisse laufend zu überprüfen und Modelle weiterzuentwickeln. Dass die extremsten Erwärmungsszenarien heute als unwahrscheinlicher gelten, liegt auch daran, dass klimapolitische Maßnahmen wie der weltweite Ausbau Erneuerbarer bereits wirken. Das ist kein Zeichen von Unsicherheit, sondern ein Erfolg. Wer daraus eine generelle Entwarnung ableiten möchte, verkennt den Kern der Debatte. Die Klimakrise bleibt Realität – mit spürbaren Folgen.

Die eigentliche Frage ist längst eine andere. In den letzten Jahren wurde Klimapolitik oft als Verzichtsprojekt erzählt. Genau darin liegt ein Teil des Problems. Die Diskussion dreht sich viel zu oft um Katastrophenszenarien, während konkrete Verbesserungen für den Alltag der Menschen zu wenig sichtbar werden. Viele Menschen wünschen sich sichere Radwege, funktionierende Öffis, belebte Ortskerne, leistbare Energie und mehr Unabhängigkeit von internationalen Krisen. Sie wollen saubere Luft, niedrigere Energiekosten und lebenswerte Gemeinden. Sie wünschen sich genau jene Veränderungen, die gleichzeitig das Klima schützen. Die Mitte der Gesellschaft ist oft weiter als die politische Debatte. Deshalb führt die Aufregung über einzelne Klimaszenarien am Wesentlichen vorbei. Die entscheidende Frage lautet, wie wir Österreich zukunftsfit machen.

Denn die Transformation ist längst eine wirtschaftliche Chance. Unternehmen investieren in erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Produktion und innovative Technologien. Dafür brauchen sie vor allem Planungssicherheit. Viele Betriebe haben die Zeichen der Zeit erkannt und warten auf klare politische Rahmenbedingungen, damit Investitionen nicht zum Risiko werden. Wer heute in klimafreundliche Technologien investiert, stärkt den Wirtschaftsstandort von morgen. Wer Energie effizient nutzt, macht sich unabhängiger von geopolitischen Krisen. Wer Innovation fördert, schafft Arbeitsplätze und neue Wertschöpfung. Klimaschutz ist auch Industrie-, Standort- und Sicherheitspolitik.

Europa steht vor einer Richtungsentscheidung. Andere Regionen investieren massiv in Zukunftstechnologien. Wer zögert, riskiert Abhängigkeiten. Wer handelt, kann von den Märkten der Zukunft profitieren. Deshalb sollten uns Scheindebatten über wissenschaftliche Detailfragen nicht ablenken. Die Klimakrise ist real. Aber ebenso real sind die Chancen, die in ihrer Bewältigung liegen. Statt Angst zu machen, geht es darum, die attraktivere Zukunft aufzuzeigen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Lösungen ebenfalls. Jetzt kommt darauf an, sie umzusetzen.

Zum Autor:

Andreas Köhazy ist Sprecher der Zukunftsallianz, gegründet vom Klimavolksbegehren.