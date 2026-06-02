Die „Klima-Apokalypse“ ist abgesagt

Es ist eine Nachricht mit Sprengkraft – und dennoch gibt es keine Reaktion aus der Politik: Das Extrem-Klimaszenario, das über Jahre Studien, Medien, Wirtschaft und Politik prägte, verliert im neuen CMIP7-Rahmenwerk seinen Status als plausibler oberer Standardpfad. RCP8.5 beziehungsweise SSP5-8.5 ist nicht mehr die Messlatte. Kurz erklärt: RCP8.5 und SSP5-8.5 waren Hoch-Emissionsszenarien. Sie gingen davon aus, dass die Welt bis 2100 massiv auf fossile Energien, vor allem Kohle, setzt. Daraus wurden extreme Temperaturanstiege, steigende Meeresspiegel und Kipppunkt-Risiken abgeleitet.

Keine Kleinigkeit Diese Korrektur ist keine Kleinigkeit. Politik, Medien, NGOs, Aktivisten und Bankenstresstests nutzten diese Erzählung, um Klimaziele, Green Deal, Regulierungen und Eingriffe zu rechtfertigen. Was wissenschaftlich als Szenario gedacht war, wurde medial oft wie eine Prophezeiung behandelt. Der Schaden ist enorm: Europas Industrie wurde mit Vorgaben, Berichtspflichten und Energiepreisen belastet, während Produktion in Drittstaaten abwandert – oft dorthin, wo klimaschädlicher produziert wird. Das exportiert Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Emissionen und importiert Wohlstandsverlust.

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Die neuen Szenarien sind keine Entwarnung. Sie sind aber eine Absage an eine Kommunikation, die den dramatischsten Pfad zur Normalerzählung machte. Der Senat der Wirtschaft bekennt sich zu Umwelt- und Klimaschutz. Doch der Weg dorthin muss auf Plausibilität, ökosozialer Vernunft und Innovation beruhen – nicht auf ideologischen Fiktionen. Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie: wirksam, marktwirtschaftlich, technologieoffen und ohne Zerstörung der industriellen Basis. Besonders schwer wiegt, was diese Kommunikation mit der Jugend gemacht hat. Ein Schreckensszenario wurde einer Generation als Zukunftsbild eingepflanzt. Viele Junge wurden verängstigt und demotiviert, Plausibilität, Wahrscheinlichkeit und Modellunsicherheit kaum erklärt. Politik braucht keine Angstkulisse, sondern belastbare Grundlagen. Wenn ein Extremfall zur Normalerzählung wird, werden Verbote, Regulierungen und Eingriffe moralisch aufgeladen, statt nach Wirkung, Kosten und Nebenfolgen bewertet.