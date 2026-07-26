Sommerferien verschieben: Symptombekämpfung mit Nebenwirkungen

Die Hitze der letzten Wochen ist scheinbar auch manchen Politikern zu Kopf gestiegen. Anders lässt sich die Absurdität der kürzlich entbrannten Debatte über eine Vorverlegung der Schulsommerferien kaum erklären. Anfangs war noch zu hoffen, es handle sich um einen unüberlegt geäußerten Gedanken. Doch wie ein Lauffeuer machte der von mehreren Seiten als „ehrlich zu diskutierende“ bezeichnete Vorschlag die Runde. Eine Einigung gibt es bislang nicht. Beim kurzfristig einberufenen Hitzeschutzgipfel vergangene Woche wurden Schulen und Lehrkräften zwar neue Handlungsmöglichkeiten je nach Hitzewarnstufe eingeräumt, eine Entscheidung über den Beginn der Sommerferien jedoch erneut vertagt. Vom Tisch ist die Idee deshalb keineswegs. Bildungsminister Christoph Wiederkehr kündigte an, dass eine mögliche Verlegung im Herbst thematisiert werden dürfte. Persönlich äußerte sich Wiederkehr – insbesondere im Vergleich zu seinem Parteikollegen und Mitinitiator Yannick Shetty – bislang zurückhaltend. Voraussetzung sei jedenfalls eine bundesweite Einigung.

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Ganz angetan von der Idee wählte Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) einen pragmatischen Zugang indem er fragte: „Wer sagt, dass wir starr an einer Ferienregelung festhalten müssen, die vor 80 Jahren fixiert worden ist?“ Keiner, natürlich. Aber rhetorische Gegenfrage: Ist es zielführend, in jeder Ausnahmesituation grundlegende Regelungen infrage zu stellen? Die Politiker des Landes sehen das üblicherweise ähnlich; immerhin trotzt die Regierung von Reformunwillen und aus vergangenen Krisen hat man meist wenig gelernt. Ausgerechnet beim Thema Sommerferien scheint nun plötzlich Reformgeist aufzukeimen. Oder handelt es sich doch eher um den Versuch, mit einem emotionalen Thema verärgerte Eltern als Wähler zu gewinnen? Aber das ist natürlich reine Spekulation. Schattendasein Unabhängig von den Motiven überrascht die entstandene Dringlichkeit. Bildungspolitische Themen fristen sonst häufig ein Schattendasein. Nun wird ausgerechnet eine Debatte mit großem Symbolwert geführt, obwohl das eigentliche Problem seit Jahren bekannt ist. Niemand kann ernsthaft behaupten, die zunehmende Hitze komme überraschend. Seit Jahrzehnten steigen die Durchschnittstemperaturen, Hitzetage und Tropennächte nehmen zu. Gerade in Städten gehören Nächte mit mehr als 25 Grad längst zum Sommer. Der Klimawandel wird zwar als Herausforderung anerkannt, nachhaltige Anpassungen bleiben aber vielerorts aus. Viele Schulgebäude wurden in einer Zeit gebaut, als Glasfassaden modern waren. Geschmackssache. Den heutigen Anforderungen entsprechen sie jedenfalls nicht mehr.