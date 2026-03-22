Medienkrise: Eine Herkulesaufgabe nicht nur für den ORF

Der plötzliche Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat den Österreichischen Rundfunk in eine noch nie da gewesene Krise gestürzt. Seit rund zehn Tagen dominieren Vorwürfe möglicher sexueller Belästigungen und Intrigen auf höchster Unternehmensebene die Schlagzeilen. Der ORF, hauptfinanziert durch die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler mit mehr als 700 Millionen Euro aus dem ORF-Beitrag jährlich, kämpft mehr denn je mit einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem. Die Interims-Chefin Ingrid Thurnher spricht kurz nach ihrem Antritt von einer „Herkulesaufgabe“. Angesichts des hohen Budgetdrucks, der aktuellen Organisation des Eurovision Song Contest 2026 und der nun neu entflammten Debatte über Unternehmenskultur und politische Einflüsse im ORF mag diese Formulierung aber noch untertrieben sein.

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Was viele vergessen: Die Gefahr ist groß, dass die Krise des ORF den gesamten Medienstandort in einer für heimische Medien ohnehin sehr angespannten Zeit nach unten zieht. Aufgrund der Vielzahl an Baustellen werden in den nächsten Monaten am Küniglberg sicher die Strategie zur Schadensbegrenzung, die interne Aufarbeitung der Geschehnisse, die Einrichtung der neuen „Task Force“ und die nötige Imagekorrektur ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Strategische Projekte wie Kooperationen mit Privatsendern, die den Medienstandort gegenüber globalen Tech-Plattformen stärken sollen, drohen dadurch ins Hintertreffen zu geraten. Fünf vor zwölf Und das wäre mehr als fatal, denn tatsächlich ist es für heimische Medien bereits fünf nach zwölf: Nach der massiven Kündigungswelle im Herbst werden bei einzelnen Medienhäusern gerade die nächsten Effizienzmaßnahmen vorbereitet. Geopolitische Krisen verschärfen die wirtschaftlich ohnehin dramatischen Rahmenbedingungen. Und die neuesten Analysen aus der Werbewirtschaft sind auch alles andere als hoffnungsvoll: Im Jahr 2025 sind insgesamt 2,74 Milliarden Euro an Werbebuchungen aus Österreich an internationale Konzerne geflossen – das sind 936 Millionen mehr als an klassische Medien in Österreich. Eine Trendwende scheint hier nicht in Sicht.