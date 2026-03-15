Nun ist Österreichs größter Medienkonzern selbst ins Zentrum der Berichterstattung gerückt – jedoch gänzlich anders, als es dem Leitmedium ORF lieb sein dürfte. Im Kern scheint es nach dem Aufkommen einer komplexen Problematik um die Frage nach der Rolle und Bedeutung einer einst geachteten Institution zu gehen. Pensionen in Millionenhöhe und üppige Gehälter lassen, neben der medial transportierten Thematik um den zurückgetretenen Generaldirektor, die Wogen hochgehen. Der Apparat, der sehr geübt darin ist, andere zu beurteilen, wird nun selbst in den Augen und zur Freude vieler Kritiker noch mehr zum Objekt einer gesellschaftlich negativen Bewertung und Objektivierung. Die sich nun anbahnenden weiteren Geplänkel sind für diesen speziellen „Freundeskreis“ von strategisch immensem Vorteil. Die Gegner des ORF haben nun einen oder mehrere Vorwände, die sie wie im Falle der FPÖ genussvoll ausschlachten und instrumentalisieren können. Da helfen weder Compliance-Abteilungen noch Whistleblower-Hotlines oder andere bemühte Schlagworte, die wohlklingend aus dem englischen Sprachraum importiert wurden. Es ist nämlich Faktum, dass der ORF schon seit Längerem ein Identitäts- und Glaubwürdigkeitsproblem hat. Die aktuellen Vorkommnisse sind nur ein Symptom der dahinter liegenden Probleme.

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Selbstbild verzerrt Wie es in einem Konflikt zwischen zwei Menschen in der jeweiligen Wahrnehmung keine Objektivität gibt, so ist auch das Selbstbild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als objektives Leitmedium verzerrt. Sich dieser Tatsache bewusst zu werden, wäre ein ehrliches Bemühen um zumindest eine möglichst große Annäherung an die Objektivität. Trotz aller Kritik ist der Mensch – Gott sei Dank – keine Maschine. Frei nach dem Kommunikationswissenschafter Paul Watzlawick leben wir alle, und somit auch der ORF in Form seiner Mitarbeiter, in einer konstruierten Wirklichkeit. Das Selbstbild einer objektiven Medienanstalt deckt sich schon lange nicht mehr mit dem Fremdbild, welches viele Menschen von der ehemals respektierten Institution haben. Alle nun wohlgemeinten Bemühungen, größeren Schaden abzuwenden, hätten schon viele Jahre zuvor stattfinden sollen. So wie damals, als der ORF nach dem Rundfunkvolksbegehren von Hugo Portisch und dem KURIER bereits einmal regeneriert wurde, um dann erneut zu regredieren.