Verzögerung bei Mercosur: Soll die Industrie zurückschlagen?

Am 17. Januar wurde das EU-Mercosur-Abkommen nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen offiziell von der EU-Kommission und den Mercosur-Staaten unterzeichnet – ein zentraler wirtschafts- und geopolitischer Meilenstein. Die endgültige Inkraftsetzung steht jedoch noch aus: Das EU-Parlament hat seine Zustimmung vorläufig ausgesetzt und den Vertrag zur rechtlichen Prüfung an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Diese Verzögerung droht, das politische Momentum erneut zu verspielen. Obwohl die zentralen Bedenken von Landwirtschaft und Umweltschutzorganisationen im Abkommen umfassend adressiert wurden, bleibt der politische Widerstand erheblich. Bauernproteste und Querulanten im Europäischen Parlament verlängern den Ratifizierungsprozess und spielen populistischen Kräften in die Hände, die wenig Interesse an einer wirtschaftlich starken und strategisch handlungsfähigen EU haben.

Gerade in Zeiten tiefgreifender sicherheits- und geopolitischer Umbrüche ist Europa gefordert, seine wirtschaftliche Basis zu stärken. Eine resiliente Wirtschaft ist Voraussetzung für politische Stabilität, sozialen Frieden und demokratische Handlungsfähigkeit. Dafür braucht es wettbewerbsfähige Standortbedingungen: weniger Bürokratie, Abbau EU-interner Handelshemmnisse, Technologieoffenheit und einen leistungsfähigen Kapitalmarkt. Europa ist zudem auf stabile und diversifizierte Lieferketten – insbesondere bei strategisch wichtigen Rohstoffen – sowie auf verlässliche Absatzmärkte angewiesen. Wenn die USA sich zunehmend zurückziehen, müssen andere globale Wachstumsräume stärker in den Fokus rücken. Wer dies ignoriert, trägt Mitverantwortung für den schleichenden Verlust europäischer Wettbewerbsfähigkeit, strategischer Autonomie und demokratischer Stabilität.

Haben bereits strenge Lebensmittelstandards Unabhängig vom Zustandekommen des Mercosur-Abkommens unterliegen EU-Lebensmittel bereits strengen Kontroll- und Qualitätsstandards. Eine Marktüberschwemmung mit Produkten geringerer Qualität ist ausgeschlossen. Zusätzliche Prüf- und Zertifizierungsforderungen würden vor allem Bürokratie, Kosten und Lebensmittelpreise erhöhen – davon profitieren weder Konsumenten noch die Landwirtschaft. Das Abkommen öffnet zudem den lateinamerikanischen Markt für europäische Agrarprodukte. Mit dem Wegfall der Zölle können österreichische Landwirte ihre Exporte erheblich steigern. Allein der Export von Milcherzeugnissen dürfte Prognosen zufolge um bis zu 100 Prozent steigen. Auch der Vorwurf gesundheitlicher Gefährdung hält einer sachlichen Betrachtung nicht stand. Die Lebenserwartung in den Mercosur-Staaten ist mit jener Europas vergleichbar. Hinweise auf systematische „Vergiftung“ durch Pestizide oder gentechnisch veränderte Lebensmittel entbehren jeder sachlichen Grundlage. Die Landwirtschaft trägt in Österreich nur 1,4 % zur Wertschöpfung bei, in der EU sind es vier Prozent. Dennoch blockieren ihre Proteste zentrale wirtschaftspolitische Weichenstellungen und treffen Mittelstand und Industrie, unsere wichtigsten Säulen für Beschäftigung und Wohlstand. Diese Eskalation fördert Polarisierung, gefährdet sozialen Zusammenhalt und die demokratische Stabilität Europas. Die negativen Folgen treffen am Ende alle – auch die Bauern.