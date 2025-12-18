Mercosur berät über längere Frist für EU bei Handelsabkommen

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will mit den anderen Mercosur-Staaten beraten, ob sie der EU eine Fristverlängerung für die Unterzeichnung des Freihandelsvertrages einräumen sollen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe ihn am Donnerstag angerufen und gefragt, ob eine Verlängerung möglich sei, sagte Lula in Brasilia. Sie habe zugleich betont, dass sie selbst für einen Abschluss des Abkommens sei.

Die Entscheidung der südamerikanischen Mercosur-Staaten dürfte auch den laufenden EU-Gipfel in Brüssel beeinflussen. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hatte auf einen schnellen Beschluss gepocht, damit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa noch am Freitag nach Brasilia zur Unterzeichnung fliegen können. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pocht dagegen auf eine erneute Verschiebung der Entscheidung.