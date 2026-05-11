Fan oder Fanatiker: Nur eine Frage der Eskalation?

Zumeist agieren Fans innerhalb pluralistischer Strukturen und geben vielfältige Identitäts- und Zugehörigkeitsbezeugungen ab. Kaum ein analoger oder digitaler Lebensaspekt, der vom globalen Merchandising nicht erfasst wäre, von Fankleidung bis zu vielfältigsten Fanar-tikeln mit Devotionalien-Charakter. Doch vom begeisterten Bewunderer zum gewaltbereiten Anhänger ist es manchmal nur ein kleiner Schritt.

Fans sind gegenwärtig der Inbegriff des Enthusiasmus, im Wechselspiel von hingebungsvoller Teilhabe und Begeisterung. Als fester Bestandteil der Populärkultur reicht deren Bandbreite von schwärmerischen Kleingruppen über sportbegeisterte Fankurven in Stadien bis hin zur synchronisierten Ekstase von Millionen im Rahmen von Mega-Konzerten.

Kipppunkte der Leidenschaft

Die bevorstehenden Jubel- und Sprechchöre der Fans während des Eurovision Song Contest und der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft unterscheiden sich fundamental vom Gebrüll politischer und religiöser Fanatiker. Auch Letztere verehren vehement, doch das Vertreten ihrer „Wahrheiten“, Überzeugungen und Ideologien geht weit über affektgeladene Idolisierung hinaus. Ihre Form der bedingungslosen Huldigung kippt an einem bestimmten Punkt in obsessive Unterwerfung und vollständigen Gehorsam gegenüber Führungspersonen, politischen Ideen, oder religiösen Vorbildern. Anstelle von Pluralismus und Toleranz sind Abgrenzung, Ausgrenzung und Feindbildrhetorik die tragenden Elemente ihres Agierens.

Im Unterschied zum Fantum, das Teilhabe an etwas propagiert, begnügt sich Fanatismus nicht mit dem Teil: Er geht auf das Ganze, er ist stets das Ganze. Während beim Fan spielerische Komponenten überwiegen, erhebt der Fanatiker den Anspruch auf Unumstößlichkeit. Fakten, die widersprechen, werden ignoriert oder so lange umgedeutet, bis sie ins eigene Weltbild passen. Letztlich werden sämtliche Kritiker und Gegner pauschal delegitimiert und zu politischen oder religiösen Feinden erklärt.

Nicht selten führt fanatische Identifikation mit autoritären Führungsfiguren dazu, dass deren Macht zur eigenen – jedoch nur gefühlten – Macht und Stärke umfunktioniert wird. Aufgrund mangelnder Distanz zum sakrosankten „Heroen“ bewerten Fanatiker auch jegliche Kritik an ihrem Idol als persönlichen Angriff. Vom „Brennen“ für die Sache hin zum Fackelzug Vermummter und deren mentaler Einheit ist es oftmals nur ein kurzer politischer Weg. In Momenten äußerster Zuspitzung genügen nur wenige, gezielt gesetzte Impulse – nicht selten von Demagogen –, um fanatisierte Anhänger in ekstatische, von rasender Glaubenswut getriebene Kämpfer zu transformieren.

Ist die Dynamik massenhafter Erregung erst einmal entfesselt, gerät ein politisches Kollektiv in einen Zustand nahezu vollständiger Immunität gegenüber Korrektur und Widerspruch. Gegenargumente verhallen wirkungslos. Dass soziale Medien und KI diese Tendenz erheblich verstärken können, ist evident. Algorithmisch kuratierte Echokammern verdichten vorhandenes fanatisches Potenzial, indem bereits Fanatisierte mit wachsender Präzision genau jene Inhalte erhalten, die ihr bestehendes Weltbild bestätigen. Menschenmassen können bewegt werden.