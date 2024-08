Zweite digitale Revolution: Der Affe auf dem Schreibtisch

Erinnern Sie sich noch an die Zeit der New Economy am Ende des letzten und zu Beginn des neuen Jahrhunderts? Informationen, Kreativität und Wissen treten, so die Grundannahme, an die Stelle von Gütern, Industrie und Kapital. In der kreativen Ökonomie gehe es um den Wettbewerb der Ideen und Inhalte, um immaterielle Werte; physische Arbeitsprozesse und Absatzkanäle würden durch digitale Prozesse überlagert bzw. ersetzt. Wo die Güter der alten Ökonomie wie Rohstoffe ihren Wert durch ihre Knappheit bestimmten, bestimmen die Güter der neuen Ökonomie ihren Wert durch Zugänge und Netzwerke. Bedingung der neuen Wirtschaft war der rasche Zugriff auf Ideen, Güter und Dienstleistungen.