Zu viel Aufregung um die Mietpreisbremse

Jan Kluge, Ökonom des von mir geschätzten wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria, schreibt in einem Gastkommentar (KURIER, 15. 2.) über die sogenannte Mietpreisbremse. Zugespitzt formuliert, spricht er von einer Naturkatastrophe und einer entgleisten Wohnungspolitik. Andere wiederum feiern die Vorhaben rund um die Frage der Wertsicherungen für Wohnmietverhältnisse als „historisch“. Beide Positionen sind übertrieben.

Tatsache ist, dass in Österreich derzeit eine Rechtsunsicherheit vorliegt, da die Wertsicherungsklauseln in vielen Mietverträgen laut Rechtsprechung unklar sind. Durch eine Gesetzesinitiative sollen diese Klauseln klargestellt und eine gesetzliche Wertsicherung für den gesamten Wohnbereich geschaffen werden. Klare Verhältnisse für Mieter und Vermieter sind das Ziel. Es soll daher ein eigener Index auf Basis des Verbraucherpreisindex verankert werden, der eine inflationsdämpfende Wirkung ab 3 Prozent („Hälfteregelung“) entfaltet. Liegt der Verbraucherpreisindex beispielsweise bei 4 Prozent, entspricht das einer Erhöhung von 3,5 Prozent. Diese Maßnahme soll einen Beitrag zu mehr Sicherheit und Planbarkeit leisten und in Zeiten äußerst hoher Inflation einen automatischen, fair aufgeteilten Dämpfungseffekt erzielen. Diese Lösung könnte auch Vorbild für öffentliche Gebühren sein.