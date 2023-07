Zartes Pflänzchen der Strommarktliberalisierung in Nöten

Wer dieser Tage einen Brief von Wien Energie im Postkasten findet, braucht nicht gleich zu den Herztropfen zu greifen. Wahrscheinlich enthält der Umschlag nur das neue Stromangebot mit 20,3 Cent je Kilowattstunde. Der städtische Energieversorger hat sich also ein Herz gefasst und die Preise gesenkt, wie schon andere Landesversorger vor ihm. Nun lässt sich viel Geld sparen, wenn man verspricht, in den nächsten zwölf Monaten nicht zu wechseln. Und das ist wohl kein großes Opfer. In Österreich wechselt traditionell sowieso kaum jemand.

Und wohin auch? Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und E-Control haben der Branche unlängst attestiert, sich im letzten Jahr umfassend gegen Wettbewerb immunisiert zu haben. Viele Anbieter mussten den Markt verlassen; die Neukundenangebote waren dünn gesät und preislich so jenseitig, dass zu bleiben fast immer das kleinere Übel war. Ein Umstand, den selbst die sonst sehr selbstbeherrschten Wettbewerbshüter rundheraus „ärgerlich“ finden.

Dabei ist das Phänomen nicht neu. Die staatseigenen Stromversorger teilen den Markt unter sich auf und haben keinerlei Antrieb, sich gegenseitig Kunden abzuringen oder ihre ausgeklügelten Beteiligungsverhältnisse zu lichten. Solange die Politik mit in den Aufsichtsräten sitzt und sich die Platzhirsche gegenseitig kontrollieren, können Bundeswettbewerbsbehörde und E-Control nicht viel ausrichten. Ihr Hilferuf liest sich dann so: „Die öffentlichen Eigentümer könnten durch eine Rückführung bereits bestehender Verflechtungen zu wettbewerbsfreundlicheren Strukturen beitragen.“ Es klingt wie eine Bitte.