Wollt ihr wirklich mehr Bahn in Europa? ÖBB-Chef antwortet

Vor einer Woche stand an dieser Stelle ein Gastkommentar mit dem Titel „Der Bundesbahnblues“. Ich kann nicht anders, als darauf zu reagieren, auch weil ich den Helmut Qualtinger so liebe. Und wie einst der im Bundesbahnblues besungene Louis Armstrong am Bahnhof, dürfte sich der Kommentator im eigenen Klagelied ein wenig verloren haben. Ich möchte gerne Orientierung geben:

Für die strategische Infrastrukturplanung ist das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und nicht, wie behauptet, die Österreichischen Bundesbahnen federführend verantwortlich. Das neue „Zielnetz 2040“ wurde erst im Jänner vorgestellt und soll nächste Woche in einem Konsultationsprozess u. a. mit den Bundesländern abgestimmt werden. Der weitere Weg führt in den Ministerrat, wo es beschlossen werden muss. Für diesen integrativen und vorausschauenden Prozess beneiden uns übrigens andere Länder, weil auch bei der Konzeption neben ÖBB-Experten eine Reihe unabhängiger Ingenieurbüros ihre Expertise einbringen.