Wohin wir wollen, sollte entscheiden

Es ist gut wenn wir unsere Interessen vertreten, aber nicht die gestrigen, sondern die zukünftigen. Und wir wissen, dass es besser ist, andere einzubinden, daheim und in der Nachbarschaft.

Beispiel Klimapolitik: Wir spüren den Klimawandel täglich, das Wetter ist anders, das Wasser wird tendenziell weniger oder kommt in Stürmen und Fluten. Das haben wir begonnen zu akzeptieren.

Aber Österreich war schon länger kein Vorreiter mehr, obwohl wir gute Technologie besitzen und die Industrie hier viel forscht. Und wenn die Preise steigen, verlangt immer jemand einen halben Schritt zurück. Die Bahn etwa ist mit Tunnelbau mehr beschäftigt als mit der nötigen Ausweitung der Sitzplätze und dem Anschluss an den Bahnhöfen.

Die Straßen werden kräftig ausgebaut, die Ladestationen für E-Autos hingegen zögerlicher, Flüge und Schiffe erzeugen Emission, ohne dafür zu zahlen. In den USA stockt die Klimapolitik trotz eines Präsidenten, der sie unterstützt. Schiffe die Solarpaneele herbeischaffen, müssten eine US-Besatzung haben, Genehmigungen werden durch gezielte Fragen verzögert, ob der Konkurrent wirklich die Importzölle gezahlt habe (vgl. Economist, 21. Mai), Lieferketten werden unterbrochen.