Wo ist die Wahlfreiheit?

Wer Suizid begehen will, dem dürfen laut „Sterbeverfügungsgesetz“ andere dabei nun legal die Hand reichen. Der Gesetzgeber gab sich redlich Mühe, diesen vom VfGH bewirkten Dammbruch in rechtliche Bahnen zu lenken und Kautelen einzuziehen, um Missbrauch zu verhindern. Dabei lassen sich durchaus positive Ansätze erkennen: Terminale und schwerkranke Menschen in ihren Suizidängsten müssen über Alternativen aufgeklärt werden – von einem Palliativmediziner und einem zweiten Arzt, in der Regel wohl der Hausarzt.

Ein mehrstufiger Prozess und Wartefristen sind vorgesehen. Die Entscheidungsfähigkeit muss geprüft werden. Mithilfe beim Töten ist kein ärztlicher Auftrag, kein Arzt oder Apotheker darf gezwungen werden, bei Selbsttötungen mitzuwirken.

Doch da beginnen schon die Fragezeichen. Was nützen die besten Hinweisen über Alternativen, wenn man gleichzeitig keinen Zugang dazu hat? Autonomie setzt Wahlfreiheit voraus. Es braucht daher einen Rechtsanspruch auf Palliativ und Hospizversorgung. Dass just jene beiden Ärzte, die über Auswege und Alternativen informieren sollen, zugleich aufzuklären sollen, wie das tödliche Gift und in welcher Dosis es einzunehmen ist, ist unzumutbar. Hier braucht es eine strikte Trennung.