Wir Österreicher leiden auf hohem Niveau

Keine Stadt der Welt unterstützt Wohnungsmieten so großzügig wie Wien. Das österreichische Gesundheitssystem bietet gratis Zugang für alle, auch wenn es damit an seine Belastungsgrenzen stößt. Arbeitslose und sozial Schwache bekommen Unterstützung, die von manchen als zu hoch, weil demotivierend für Arbeitende, empfunden wird. Man kann bei uns Hilfe in fast jeder Hinsicht bekommen, sei es in der Kinder- und Familienbetreuung, in der Altenbetreuung, bei der Arbeitssuche, im Rahmen der Bildung und in der Freizeitgestaltung. Man kann den Sozialstaat als übertrieben bezeichnen, wie konservative KritikerInnen meinen. Man kann aber auch vertreten, dass dadurch der soziale Zusammenhalt und Friede gefördert wird.

Ist es fehlendes Wissen um diese hohe Lebensqualität, das die Menschen zu den Rechtspopulisten treibt? Ist es ein völlig unverhältnismäßiges Verständnis von der Qualität des Lebens in Österreich im internationalen Vergleich, dass man trotzdem unzufrieden sein kann? Es ist leicht, gegen aktuelle Regierungen zu sein, man wird immer Punkte finden, die rückblickend anders entschieden besser gewesen wären. Gerade in einer Pandemie, in einer global wirtschaftlich angespannten Lage und während zahlreicher Konfliktherde, die vor allem Europa vor ungeahnte Herausforderungen stellen.