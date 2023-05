Wie man gesund 100 Jahre alt werden kann

Ein anderes Beispiel: In Österreich gehen 12 Prozent ins Fitnesscenter, in nordischen Ländern sind es 24 Prozent. Das hat auch damit zu tun, wie attraktiv die Politik Fitness macht. Geht man in Norwegen ins Fitnesscenter, zahlt man keine Mehrwertsteuer, in Österreich sind es 20 Prozent. Mittelfristig sollte man sich überlegen, hier etwas zu tun.

2016 wurde auch die Mehrwertsteuer für Schwimmen von 10 auf 13 Prozent erhöht. Dabei ist Schwimmen eine der gesündesten Sportarten, vor allem für ältere Menschen, weil es gelenkschonend ist. Man sollte das möglichst schnell rückgängig machen oder die MwSt. sogar auf null zu setzen.

Mit richtigem Konditionstraining sollte man bereits an den Schulen anfangen. Wichtig sind auch Vorträge oder 16-Sekunden-Videos zu Ernährung. Die meisten wissen nicht, wie viele Kalorien die Lebensmittel haben.

In der betriebl. Gesundheitsförderung passiert schon viel. Ich rege an, die steuerliche Absetzbarkeit noch einfacher zu gestalten.

Es gibt auf der Welt „blaue Zonen“, in denen besonder viele Menschen 100 Jahre werden. Es sind Länder, in denen viel die Sonne scheint, Vitamin D hat wahrscheinlich einen wichtigen Effekt. Es sind aber auch Länder, in denen man weniger mit dem Auto fährt, sich viel bewegt und im Freien aufhält. Ich wünsche uns allen, dass wir 100 Jahre alt werden und mit Bewegung gesund bleiben.

Ernst Minar, Gründer der Fitness-Kette John Harris, hielt am 10. Mai auf Einladung von Bundesratspräsident Günter Kovacs eine Rede für die Pflege-Enquete. Hier eine Kurzfassung