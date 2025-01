Wie die Automobilbranche die Zukunft vergeudet

Die Automobilbranche steht nicht nur durch technologische Umbrüche und den Anforderungen an nachhaltige Mobilität unter großem Druck, sondern auch vor multiplen Richtungsentscheidungen: Elektroautos inklusive Ladeinfrastruktur, alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff, autonomes Fahren und „Mobility as a Service“-Angebote, Intermodalität zwischen diversen Mobilitätsanbietern, Überbrückung von Stadt-Land-Widersprüchen: Alles scheint gleichermaßen wichtig. Was fehlt, ist eine klare Richtung.

Diese Pluralität der Möglichkeiten ist eine ungewohnte Situation für eine Branche, die bislang auf klaren Erfolgspfaden wandelte. Statt proaktiv Zukunftsbilder zu entwickeln, reagieren viele nur auf Krisensymptome – oft zu spät. Die derzeitige Lage zeigt: Wer nicht zukunftsorientiert handelt, wird langfristig den Anschluss verlieren. Die Devise lautet demnach: Transformation, jetzt erst recht!

Um diese erfolgreich zu meistern, muss die Branche offener werden für neue Synergien. Neue Kollaborationen treiben Technologien voran und ermöglichen die Diversifizierung von Geschäftsmodellen. Die Automobilindustrie ist nicht mehr ausschließlich eine Auto-Industrie. Software und die richtige Nutzung von Daten sind genauso künftige Umsatztreiber wie die Schaffung neuer Dienstleistungen zur Erhöhung der mobilen Lebensqualität. Der Schlüssel dafür sind echte Partnerschaften – von der Lieferkette bis zum Kundenerlebnis.