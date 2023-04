Zum 1. Mai: Wer sind die sozial Schwachen?

Die SPÖ war einmal eine Partei, die in Österreich – anders als anderswo – ein Monopol auf die politische Linke hatte. In Frankreich und Italien waren kommunistische Parteien lange Zeit erfolgreicher als die Parteien des demokratischen Sozialismus. Während in der Ersten Republik die Sozialdemokratische Partei die einzige relevante Kraft der Linken in Österreich war, führte die KPÖ ein Schattendasein.

Das sollte sich auch nach 1945 nicht ändern: Die KPÖ, der im antinazistischen Widerstand eine bedeutende Rolle zukam, verspielte diese nach der Befreiung – weil sie zu sehr mit der Sowjetunion und ihren Verbrechen identifiziert wurde. 1959 flog die bereits geschrumpfte KPÖ aus dem Nationalrat. Erst nach der Jahrtausendwende machten KommunistInnen wieder von sich reden. In der steirischen und jetzt auch Salzburger Peripherie schien die tot geglaubte KPÖ neues Leben zu gewinnen. Verliert die SPÖ nun auch auf Bundesebene ihr Monopol innerhalb der Linken?