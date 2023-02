Wenn der Wind sich dreht

Im Jahr 2020 begann eine der grĂ¶ĂŸten Gesundheitskrisen, die wir bis dato je erlebt haben, mit weitreichenden Konsequenzen fĂŒr unser psychosozioökonomisches GefĂŒge. Auf eine Zeit der Entbehrungen und Vorschriften, die in einer Impfpflicht gipfelte, folgt nun eine Phase der Evaluation, welche fĂŒr Politiker und andere VerantwortungstrĂ€ger in der Retrospektive nicht unbedingt positiv ausfĂ€llt. Ganz im Sinne des dritten newtonschen Gesetzes, auch als „Actio et Reactio“ bekannt, kommt nun nach

dem anfÀnglichen Aufstellen von Regeln und damit

verbundenen Expertisen, Analysen und Simulationen die Reaktion durch die Betroffenen.

Jene fĂ€llt, wie wir durch das erneute Erstarken der FPÖ sehen, alles andere als so aus, wie es sich die EntscheidungstrĂ€ger aus Politik und Wissenschaft vielleicht ertrĂ€umt hĂ€tten. Im Gegenteil. Nachdem die Politik ihre Macht demonstriert hat, erscheint der psychodynamische Bumerang in Form eindeutigen Feedbacks bei den vergangenen UrnengĂ€ngen.

Das Verhalten der Politik, der Experten, der Medien und von uns allen ist kritisch zu reflektieren, statt im konditionierten Abwehrreflex auf andere zu zeigen.

Die Selektion der Experten in puncto Ausgewogenheit und Bandbreite sowie deren Wechselwirkung mit den hohen politischen WĂŒrdentrĂ€gern ist ein weiterer Parameter, den es im Interesse einer therapeutischen Aufarbeitung des gesamtgesellschaftlichen „Traumas“ (frei nach Kanzler Nehammer) zu analysieren gilt. Denn der Eingriff in den höchst individuellen Lebensbereich des Einzelnen ist und war fĂŒr viele eine GrenzĂŒberschreitung, die nun klar sichtbar mehr als signifikante Spuren hinterlassen hat. Die entstandene Kollektivneurose oder besser gesagt das psychosoziale „Post Corona Syndrom“ gilt es nun zu behandeln. Eine erfolgreiche Therapie kann aber nur gelingen, wenn man alle bewussten und unbewussten Komponenten der Auswirkungen der Pandemie und der Maßnahmen gegen ebendiese durchleuchtet.

Am Ende einer derartigen transparenten Evaluation werden sich die Verantwortlichen die Frage stellen mĂŒssen, wie groß die Neben- und Folgewirkungen der verordneten Interventionen waren. FĂŒr die Politik bleibt nur zu hoffen, dass am Ende nicht das Sprichwort „Operation gelungen, Patient tot“ zutrifft. UnabhĂ€ngig vom Politiker- und Experten-GeplĂ€nkel werden wir alle uns sehr rasch revitalisieren mĂŒssen, denn die nĂ€chsten Problemstellungen sind in Manifestation der hohen Inflation, Kosten der Pandemie und deren FolgeschĂ€den sowie des Ukraine-Kriegs lĂ€ngst gegenwĂ€rtig. Daher gilt es, parallel zum Verarbeitungsprozess dessen Schlussfolgerungen simultan auf die neuen Probleme umzulegen, denn jede Krise beinhaltet die Chance daraus zu lernen und dadurch neue Herausforderungen zu meistern.

Daniel Witzeling ist Psychologe, Sozialforscher und Leiter des Humaninstituts Vienna