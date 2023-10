Wenn aus großen Zukunftsgesetzen kleine Packerl werden

Der Berg kreißte und er gebar eine Maus – an dieses Sprichwort wird man beim zuletzt von der Regierung vorgestellten Erneuerbare-Wärme-Paket erinnert. „Paket“ wohlgemerkt – denn das entsprechende Gesetz gibt es (noch) nicht.

Zur Erinnerung: Zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz gab es gezählte 130 Verhandlungsrunden mit Stakeholdern aus Bund, Länder und Gemeinden, einen Regierungsbeschluss und ein Begutachtungsverfahren. Alles de facto umsonst, denn übrig geblieben ist von den erzielten Ergebnissen so gut wie nichts.

Das ursprünglich geplante Gesetz hätte ein Aus für fossiles Öl und Gas in Heizungen bis 2035 beziehungsweise 2040 vorgesehen. Was ist davon geblieben? Ein Einbauverbot für Gasheizungen in Neubauten ab 2024. Das ist alles? Ja, das ist alles. Man verbietet damit etwas, das sowieso kaum noch jemand macht. Wer dies allerdings möchte und ein Feind seines eigenen Geldes ist, könnte somit in bestehenden Gebäuden noch lange mit Erdöl oder Erdgas heizen.

Ergänzt wird das schwarz-grüne Paket mit großzügigen finanziellen Unterstützungen für Haushalte, die ihre Öl- oder Gasheizung tauschen wollen. Dafür und für Wärmedämmung stehen bis zu einer Milliarde Euro im Budget 2024 bereit. Einkommensschwache Haushalte werden besonders bedacht. Natürlich ist das positiv. Was ist aber nach 2024? Kommendes Jahr wird gewählt. Es ist alles andere als sicher, dass dieselben Personen wieder Budgetverantwortung haben werden. Was dann? Geldhahn zu?