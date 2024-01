Weiter abschöpfen, weil’s halt so schön klingt

Die Alibi-Aktivitäten der Regierung gegen die „Strom-Bonzen“ sind gefährlich. Wenn die Chance wegfällt, mit Investitionen in erneuerbaren Strom auch Umsatz zu machen, durch den sich das Risiko der Investitionen letztlich lohnt, wird über kurz oder lang niemand investieren. Und es braucht für die Energiewende ganz massive Investitionen. Ständige Eingriffe und die Ungewissheit, was hier noch kommen könnte, bringen viel Unsicherheit in dieses Marktumfeld und verteuern so nicht zuletzt auch neue Projekte, etwa durch höhere Risikoaufschläge. Wie dann die Energiewende gelingen soll, ist fraglich. Absetzmöglichkeiten von neuen Investitionen wurden in der neuen Regelung deutlich verbessert. Das ist anerkennend hervorzuheben.

Leider hilft das halt auch nicht darüber hinweg, dass die beschriebenen negativen Effekte nach wie vor wirken. Und die Energiewende – das sind wohlgemerkt nicht nur der Verbund oder die großen Landesenergieversorger. Die Energiewende, das sind auch viele, viele engagierte regionale Projekte. Denen die Chance auf eine lohnende Investition abzusprechen und sie ungerechtfertigterweise als unmoralische Geldscheffler zu punzieren – bloß weil es im Wahlkampf gut wirkt –, ist angesichts der Klimakrise mehr als fahrlässig.

Martina Prechtl-Grundnig ist Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie (EEÖ).