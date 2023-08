Was tun mit den Wagner-Söldnern?

Divergierende Meldungen über den weiteren Verbleib von Prigoschin und seinen Söldnern sorgen für Verunsicherung. Wie eine glühende Kohle hat sie Putin blitzartig in die Hände Lukaschenkos gelegt. Ein vermeintlich geschickter Schachzug des weißrussischen Präsidenten erweist sich dabei zusehends als gefährlich für ihn und sein Land. Der besondere Ruf der Söldnertruppe beruht auf ihrem brutalen, rücksichtslosen Kampf in der Ukraine sowie ihren Einsätzen in Syrien und afrikanischen Ländern. Ihr Nutzen für Russland war dabei unbestritten.

Allerdings ist sie bereits im Frühjahr 2023 aus der Ukraine abgezogen, die Revolte mit dem abgebrochenen Marsch auf Moskau hat zu einem Vertrauensbruch zwischen Putin und Prigoschin geführt. In der Ukraine sind die Söldner derzeit verzichtbar. Ihre Angriffsaufgaben wurden von russischen Soldaten übernommen, außerdem dominieren derzeit Verteidigungsmaßnahmen. Somit wurde Prigoschin seiner wichtigsten Bühne, dem Ukraine-Krieg, beraubt. Anders sieht es in Afrika aus, z.B. beim Militärputsch in Niger oder in Mali. Dort sind Wagner-Söldner ein probates Mittel, um Moskaus Einfluss und Rüstungsgeschäfte zu stärken und westliche Stabilisierungsbemühungen zu torpedieren. Fernab der Heimat machen sie ihre dubiosen Geschäfte, ohne dem Kreml in die Quere zu kommen.