Was der neue Erzbischof von Wien können muss

Im Jänner 2025 wird der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn sein Amt aufgeben. Danach wird vom Papst ein neuer Erzbischof ernannt werden. Den Namen kennen wir nicht, auch wenn viele im Umlauf sind. Das Amt des Wiener Erzbischofs ist eine Symbolgestalt der Kirche in Wien und in Österreich, mit einer starken Ausstrahlung in Mitteleuropa. Denken wir an den liberalen Kirchenmann Kardinal Franz König. Seine beiden Nachfolger haben als konservative Kirchenmänner diese Ausstrahlung stark eingeschränkt.

Der neue Amtsträger sollte der veränderten religiösen, gesellschaftlichen und politischen Situation gerecht werden. Er muss mit einem starken Team arbeiten, bestehend aus Laienchristen, vor allem aus Frauen. Denn die Kirchenmitglieder sind mehrheitlich weiblich.

Viele Mitbürger sind zu Randchristen oder „Kulturchristen“ geworden. Sie können viele der alten Lehren der Kleriker nicht mehr glauben. Aber sie halten an den christlichen Kulturwerken und an den Moralwerten des Evangeliums fest. Der neue Amtsträger braucht den Austausch auch mit ihnen.

Zum anderen muss der neue Amtsträger den Dialog leben zwischen konservativen und liberalen Christen. Dabei zeigt sich, dass die Lernfähigen die große Mehrheit bilden, während Traditionalisten und Fundamentalisten kaum auf 10 Prozent kommen. Wenn sich der neue Erzbischof wieder auf die Seite der Konservativen schlägt, wird er den Auszug der Liberalen beschleunigen.