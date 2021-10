Warum sich Gleichberechtigung nicht verordnen lässt

Der „Equal Pay Day“ im Oktober ist jener Tag, an dem Männer durchschnittlich jenes Einkommen erreicht haben, für das Frauen noch bis Ende des Jahres arbeiten müssen. Dabei wird stets die Botschaft mitgeliefert, dass Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden.

Dass die Sache komplizierter ist, wird schnell klar, wenn man sich die Details ansieht. Für einen wesentlichen Teil des Lohnunterschiedes gibt es nämlich einfache Erklärungen. So arbeiten Frauen öfter in Teilzeit. Aussagen zur schlechteren Bezahlung bei gleicher Arbeit sind also auf Basis dieser unbereinigten Zahlen Fake News. Frauen arbeiten zudem häufiger in gering entlohnten Branchen und unterhalb ihres Qualifikationsniveaus.

Verschärft wird diese Situation dadurch, dass meist Frauen in Karenz gehen. Dass der Partner mit dem niedrigeren Einkommen zuhause bleibt, ist im Rahmen der Familienplanung nicht überraschend.

Dadurch ist es für Frauen schwierig, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen und mit den steigenden Einkommen der Männer mitzuhalten, sofern sie überhaupt ins Berufsleben zurückkehren.

Welch starke Rolle die Mutterschaft spielt, zeigt ein Vergleich unter Frauen. Mütter verdienen nicht nur weniger als Männer, sondern auch weniger als kinderlose Kolleginnen. So verdienen Mütter auch zehn Jahre nach der Geburt nur 67 Prozent ihres kinderlosen Pendants mit denselben Qualifikationen im selben Beruf. Auch Männer erleben das, wenn sie ähnlich lang in Karenz gehen. Sie tun es halt nur selten.