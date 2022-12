Warum Humanisten nicht „Grüß Gott“ sagen

In einer Welt, in der Pluralismus der Name des Spiels ist, kann man doch nicht auf etwas pochen, das aus der Zeit absoluter Herrschaftsansprüche stammt und die Loyalität zu diesen bekundet. Was wenn morgen die islamische Bevölkerung in der Früh in die Bäckerei kommt und alle mit „Allah ist groß“ begrüßt?