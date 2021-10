Warum es Kindern schlecht geht

Warum sind so viele Kinder und Jugendliche psychisch krank? Täglich melden sich verzweifelte Eltern und junge Menschen in meiner Kassenpraxis für Kinder-und Jugendpsychotherapie, weil sie dringend Unterstützung und Hilfe benötigen. Die Situation war immer schon prekär, hat sich aber durch die Pandemie verstärkt: Kleine Kinder haben Angst, Schmerzen, können sich in der Schule nicht konzentrieren, ziehen sich zurück, Jugendliche verletzen sich selbst, leiden an Essstörungen und Suchtverhalten, haben Suizidgedanken, können den Lernstoff nicht bewältigen und leiden unter Perspektivenlosigkeit.

Was ist los mit den Kindern und Jugendlichen? In meiner langjährigen Tätigkeit höre ich in den Therapiegesprächen mit den jungen Menschen, dass sie meist schon sehr früh unter Problemen im familiären Umfeld leiden (Streit, Trennungen, Scheidungen, Patchworksituationen, psychische Erkrankungen der Eltern).

Oft sind es auch zu hohe Erwartungen und Druck der Eltern, die belastend sind. Im Schulalltag, wird allzu oft wenig Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen genommen: Der Lernstoff ist für alle gleich und die Begabungen und Schwächen werden ignoriert. Ich erlebe sehr viele Kinder, die sich vor LehrerInnen und ihren Methoden fürchten.