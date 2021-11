Von Welt statt „neuer Stil“

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert als Präsidentin verlässt Helga Rabl-Stadler die Bühne der Salzburger Festspiele. Auf Twitter hat die Schauspielerin Verena Altenberger sie trefflich charakterisiert: „Wie solidarisch, großartig, wunderschön, weltbewegend und kompetent kann man sein?“

Völlig zu Recht streut man der scheidenden Präsidentin Rosen von allen Seiten. Die Schuhe für die nun offene Nachfolge sind groß. Gerade weil das so ist, erstaunt es mich, dass man nicht den Mut gefunden hat „out of the box“, prinzipiell und unkonventionell über das Präsidentenamt nachzudenken: Braucht es neben Intendanz und kaufmännischer Leitung tatsächlich eine zusätzliche Repräsentationskraft?

Aber diese Diskussion ist müßig, die Würfel, wer Helga Rabl-Stadler nachfolgen soll, rollen bereits. 32 Bewerbungen sind in Salzburg eingegangen. In die Spannung mischt sich bei mir eine gehörige Portion Skepsis. Wobei eine Portion ehrlich gesagt zu kurz greift, meine Skepsis hat eher Ausmaß eines Gelages. Sie speist sich aus zwei Quellen: Dem türkisen Postenschacher der jüngeren Vergangenheit und dem traditionellen schwarzen Hang zur Provinzposse.

Die Salzburger Festspiele sind weltbekannt und weltbedeutend. Für viele Menschen sind sie das weltbeste Festival der Opern- und Schauspielkunst, aber ebenso des Konzerts. Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass Kunst mehr ist als ein unnützes Ornament, sie ist eine Notwendigkeit!